Unfall im Pflegeheim: Bewohner stürzte vom Balkon

Ein Mitbewohner des Pflegeheims im Bezirk Klagenfurt-Land hörte gegen 15.30 Uhr am Donnerstag einen dumpfen Aufprall. Er hatte sich im Hof der Einrichtung aufgehalten und ging in den Garten, um Nachschau zu halten. Schock: Er fand den 32-Jährigen am Boden liegend vor und alarmierte sofort die Leiterin des Heims. Der Mann war vom Gemeinschaftsbalkon im ersten Stock gestürzt. „Vermutlich hat der Mann das Gleichgewicht verloren, als er sich über das Geländer beugte, um zu sehen, wer sich unter dem Balkon aufhält!“, heißt es seitens der Heimleitung.