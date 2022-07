Heißester Tag des Jahres mit 37,7 Grad gemessen

Der heißeste Ort in der Steiermark war Bad Radkersburg mit 34,7 Grad, in Tirol Lienz mit 34,2 Grad und in Oberösterreich Enns mit 31,7 Grad. In den restlichen Bundesländern lagen die Temperaturhöchstwerte bei unter 30 Grad. In Salzburg wurden in Tamsweg 29,3 Grad gemessen und in Vorarlberg hatte es im wärmsten Ort, in Feldkirchen, 27,7 Grad.