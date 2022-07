Die kleine Botin sucht Entspannung für das Gehirn

Im Alltag müssen wir uns förmlich dazu überwinden, aber mit etwas Übung klappt es. Ein Buch zu lesen ist angenehmer fürs Gehirn, als den Buchstaben am Bildschirm zu folgen. Stressreduktion ist oberstes Gebot. Ich persönlich mag es, schon mit Yoga in den Tag zu starten oder in Pausen den Fokus auf Atem & Bewegung zu lenken und so dem Gehirn eine Auszeit zu gönnen. Auch kreative Arbeit ist wertvoll: basteln, malen oder einfach Blumen arrangieren - Tätigkeiten mit den Händen bringen Schwung in die rechte Gehirnhälfte und bieten einen guten Ausgleich zu anstrengender analytischer Denkarbeit. Die reinste Wohltat fürs Gehirn ist übrigens Langeweile. Schon 5 bis 10 Minuten pro Tag bieten wundervolle Gehirnentspannung und fühlen sich an wie Urlaub für den Kopf. Gönnen wir uns doch diese Auszeiten!