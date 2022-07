Dornbirns neuester Löwen ist ein ganz Großer

Auch Coach John Tsirogiannis freute sich über die Verpflichtung seines Landsmanns. Marios Paloukakos spielte zuletzt in der dritten griechischen Liga. „Die Verpflichtung und Weiterentwicklung ist ein großes Projekt für uns, weil Marios außergewöhnliche körperliche und athletische Voraussetzungen mit sich bringt“, erklärt der Lions-Coach. Obwohl Paloukakos noch jung ist, hat er bereits Erfahrung in der zweiten und dritten griechischen Liga gesammelt. „Er gibt uns Größe unter den Körben und Tiefe und Qualität in der Rotation.“