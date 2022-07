Gastronom attackierte Konkurrent mit Kebab-Messer

Wild-West-Szenen am helllichten Tag in Neulengbach im Bezirk St. Pölten: Der Besitzer einer Pizzeria stürmte mit einem Kebab-Messer in ein anderes Lokal und ging sofort auf den Wirt los. Schnittverletzungen soll das Opfer erlitten und Schläge eingesteckt haben. Auch der Koch, der die Szenen filmte, geriet ins Visier des Tobenden, konnte aber einem Hieb mit dem Messer gerade noch ausweichen.