Chefs wollen Einmalzahlung statt Gehaltsanpassung

Hälfte für Umstieg auf alternative Energiequellen

Der Krieg in der Ukraine, eine wachsende globale Rohstoff- und Energiekrise sowie die stetig steigende Inflation macht den Firmenchefs am meisten zu schaffen. 30 Prozent erwarten eine Verschlechterung der eigenen Geschäfte in den kommenden sechs Monaten. Als Vorkehrungen gegen überhöhte Energiekosten denken 60 Prozent einen Umstieg von Gas auf andere Energieträger und Brennstoffe an. 57 Prozent ziehen dabei auch einen Umstieg auf alternative Energiequellen in Erwägung.