Tirol: Crash in Tunnel forderte zwei Verletzte

Zu dem Unfall kam am späteren Nachmittag. Ein Einheimischer (47) fuhr mit dem Pkw entlang der L18 von Prutz kommend in Richtung Kaunertal. Auf dem Beifahrersitz befand sich sein Sohn (14), am Rücksitz die Ehefrau (41). Zeitgleich fuhr ein israelischer Autolenker (50) zusammen mit seiner Frau (49) auf dem Beifahrersitz in die entgegengesetzte Richtung.