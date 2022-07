OÖ: Werbetafeln auf Kirchturm erhitzen die Gemüter

Auch an Linzer Dom gibt‘s Monitore

„Uns ist wichtig, dass wir auf aktuelle Sachen in der Pfarre aufmerksam machen können. Früher haben wir große Plakatständer oder Transparente benutzt, die bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt haben.“ Dass die Werbung nicht den Segen aller hat, kann Müllner zwar verstehen, er verweist aber auf den Linzer Dom, wo ebenfalls auf Monitoren Werbung ausgestrahlt wird – allerdings nur während der Renovierungsarbeiten. Für die kleine Pfarre seien die Werbegelder laut Müllner von großer Bedeutung: „Gerade in Zeiten von Corona sind die Einnahmen aus den Sammlungen stark zurückgegangen. Viele gingen nicht mehr zur Messe, und es sind auch wieder einige aus der Kirche ausgetreten.“