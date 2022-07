Drei Radfahrerinnen bei Stürzen in Tirol verletzt

Drei Frauen wurden am Montag bei Fahrradunfällen teils schwer verletzt. Eine 43-Jährige stürzte nach einer Vollbremsung in Telfs im Oberland, im Stubaitaler Telfes verfing sich eine Radlerin mit dem Pedal in einem Zaun und kam zu Sturz. Eine Niederländerin stürzte in Zell am Ziller in einer Linkskurve. Alle drei Frauen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.