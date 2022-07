Rowdys sorgten für Graffitis und kaputte Schilder

Gleich zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung kam es in Tirol zwischen Donnerstag und Sonntag. In Umhausen zerstörten unbekannte Täter Wegweiser und ein Verkehrszeichen, in Biberwier besprühte ein Rowdy Schilder und Türen mit Graffitis. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.