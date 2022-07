Altbürgermeister (93) strampelt bis nach Wien

Dieses Mal sind Tochter Silvia, deren Mann Peter und zwei Freunden dabei. Am ersten Tourtag stehen für das Quintett der Arlbergpass und 125 von insgesamt 900 Kilometer auf dem Programm. „Die Unterkunft in Flirsch ist gebucht, wie es dann weitergeht, hängt auch ein wenig von den Temperaturen ab“, erzählt Siliva Mittersteiner. Fix ist nur die Route: Über Innsbruck führt die Tour am Inn entlang bis Passau. Von dort weist wieder die Donau den Weg Richtung Steffl.