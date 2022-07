Crowe bringt Twitter mit coolem Foto zum Lachen

Der in Neuseeland geborene Hollywoodstar Russell Crowe ist mit seiner Freundin Britney Theriot und seinen Söhnen gerade in Rom und genießt den Aufenthalt dort offenbar so richtig. Unter anderem wurden er und seine 32-jährige Gefährtin gesehen, wie sie mit Scootern über den Petersplatz düsten. Im Kolosseum knipste der Star ein Selfie, das jetzt für viel Lachen auf Twitter sorgt.