Tödliches Marburg-Virus in Ghana ausgebrochen

Behörden warnen

Die Behörden warnen die Menschen, sich von Höhlen fernzuhalten und alle Fleischprodukte vor dem Verzehr gründlich zu kochen. In Afrika wurden frühere Ausbrüche und sporadische Fälle in Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Südafrika und Uganda gemeldet, so die WHO. Der erste Ausbruch von Marburg fand 1967 in Deutschland statt, wo sieben Menschen starben.