Hitze, Hitze, Hitze: Täglich über 30 Grad

Vor allem der Mittwoch hat es in sich: 36 Grad und vielleicht ein bisschen mehr sind die erwarteten Höchstwerte – aber der Temperaturrekord von 39,2 Grad aus dem Jahr 2013 hält. „Und dann folgt im Zentralraum zwischen Wels und Linz auch eine Tropennacht“, erklärt Meteorologe Zimmermann. Will heißen: Die Temperatur fällt die ganze Nacht nicht unter 20 Grad ab. Wer schon jetzt überlegt, wie er diese Nacht am besten übersteht, dem rät Dr. Dietmar Schafelner, Neurologe aus Steyr und Fachgruppenvertreter bei der Ärztekammer OÖ: „Vorm Schlafengehen duschen gehen, aber lauwarm, nicht kalt. Kälte regt den Kreislauf an und der Körper produziert noch mehr Wärme. Pyjama ruhig anlassen, aber von der Daunendecke nur den Bezug zum Zudecken nutzen.“