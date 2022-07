Paragleiter stürzte ab, verfing sich in Gondelbahn

Es waren eigentlich gute Bedinungen, unter denen ein Deutscher (37) seinem Freizeitvergnügen nachgehen wollte. Am Samstag zur Mittagszeit macht er sich mit einem geliehenen Paragleitschirm am Unterberghorn in Kössen, Tirol, startklar. Die Thermik war gut, er gewann rasch an Höhe. Doch plötzlich klappte der Schirm auf der linken Seite ein, und das in einer Höhe von mehreren hundert Metern.