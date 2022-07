Menschen mit Beeinträchtigung bekommen mehr Geld

Menschen in Arbeitsmarkt integrieren

„Arbeit und Leistung werden bei uns anerkannt und wertgeschätzt. Deshalb beseitigen wir diese Ungerechtigkeit, die es in Oberösterreich bereits vor der bundesweiten Vereinheitlichung der Sozialhilfe nicht gegeben hat“, so Stelzer und Hattmannsdorfer. Mit der neuen Regelungen wollen die Politiker bewusst ein Zeichen setzen, dass Inklusion durch Arbeit auch attraktiv ist und Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt integriert werden: “Inklusion muss in der Mitte der Gesellschaft stattfinden, deshalb setzen wir diesen Schritt."