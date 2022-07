Hymne an Bellinzona

Vielmehr findet man beispielsweise die nach einer Prägung auf Berner Mistkübeln benannte Band „Patent Ochsner“ mit der recht unglaubwürdigen Zeile „s’hed schnee in bellinzona gha“ und Sumi lässt in der lokalen Karnevalshymne „In Zona (The Official Rabadan Anthem)“ mit der experimentellen Zeile „Vieni anche tu che ci divertiamo in zona // Io giro per tutta Bellinzona // Raba-Raba-Rabadan“ aufhorchen, aber letztlich wird all dies dem erhebenden Anlass nicht mal im Ansatz gerecht, weil genau das fehlt, was Gänsehaut erzeugt: Das Hymnische eben. Aber die Chancen stehen gut, dass bald Abhilfe geschaffen wird, denn es gibt da einen begabten Komponisten namens Yohann Zveig, der sich mit Hymnen auskennt wie kaum ein anderer und der sich daher anböte, mit diesem überfälligen Opus betraut zu werden.