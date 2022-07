Prozess: Betrunkener Pensionist attackierte Russen

Mit gut zwei Promille Alkohol im Blut ging ein Obersteirer Anfang März in Graz auf eine Russin und einen Russen los. Am Freitag musste er sich am Grazer Straflandesgericht wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung verantworten. An die Tat kann sich der unbescholtene Pensionist überhaupt nicht erinnern : „Ich verstehe selbst nicht, was da passiert ist. Es tut wir wahnsinnig leid.“