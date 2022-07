Krippenplatz gesucht: Eltern kämpfen mit Absagen

Das hat Konsequenzen. „Vor allem Frauen fehlen dadurch wichtige Erwerbszeiten. Sie schlittern dann in die Altersarmut“, sagt Aichhorn. Das Familieneinkommen leidet – vor allem in Zeiten der Teuerung ein großes Problem für viele. Am Arbeitsmarkt, sagt Aichhorn, ginge so Potenzial verloren. „Wir haben Zigtausende offene Stellen – aber viele Frauen sind nicht oder nur in Teilzeit verfügbar.“