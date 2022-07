Fünfeinhalb Jahre Haft für Offizier Franco A.

Seit Februar in Untersuchungshaft

Franco A. bestritt die Vorwürfe, räumte aber ein, mehrere Waffen und Munition gehortet zu haben - für den Fall eines Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in Deutschland. Er saß seit Februar erneut in Untersuchungshaft. Der Deutsche sei nach der Vernehmung dennoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte Köhl damals unter Hinweis auf den mit Deutschland geordneten Rechtshilfeverkehr.