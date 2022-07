Weder Kebap noch Pommes - Linzer setzt auf Wurscht

Auch wenn in den letzten Jahren selbst in Linz einzelne Kebap-Buden wie die Schwammerl aus dem Boden schossen, gibt es doch noch einige Gastronomen, die mit ihren Würstelständen die Fahnen für heimisches „Fast Food“ hochhalten. Darunter auch Jürgen Lonsing. Er, der sich mit seiner beliebten Dornacher Stub’n längst nicht nur in Urfahr einen Namen gemacht hat, betreibt zusätzlich den von seinem Restaurant 750 Meter entfernten Würstelstand „Die Obelisk“.