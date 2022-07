Sri Lankas Präsident verkündet Rücktritt per Mail

Regierungschef bat ebenfalls Rücktritt an

Wickremesinghe wurde zum Übergangspräsidenten ernannt, hatte am Samstag aber ebenfalls seinen Rücktritt angeboten. Damit solle der Weg für eine Einheitsregierung frei gemacht werden. Von dieser ist seither jedoch nicht mehr die Rede. Rajapaksa war am Mittwoch gemeinsam mit seiner Frau in einer Militärmaschine auf die nahe gelegenen Malediven geflogen. Am Donnerstag flog er nach Singapur weiter, wie das Büro von Wickremesinghe bestätigte.