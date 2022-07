Bauer (47) wurde bei Feuer am Hof schwer verletzt

Kurz vor Mittag heulten die Sirenen und 13 Feuerwehren rückten in die Ortschaft Oberndorf in Andorf aus. Ein Nebengebäude eines Bauernhofs stand in Flammen. Rasch wurde Alarmstufe 2 ausgerufen, weil lange Schlauchleitungen für die Wasserversorgung zu legen waren. In zwei Schwimmbädern wurde das Wasser zwischengespeichert und dann zum Löschen verwendet. Das Wohngebäude konnte gerettet werden.