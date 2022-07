Fünf Menschen in Mosambik von Elefant getötet

Wildtiere verteidigen ihren Lebensraum

Der Distrikt Macomia, in dem sich der Angriff ereignete, grenzt an den Quirimbas-Nationalpark, in dem Hunderte Elefanten leben. In vielen Ländern Afrikas kommt es aufgrund schrumpfender Naturräume und Konkurrenz um begrenzte natürliche Ressourcen immer wieder zu fatalen Zusammenstößen zwischen Menschen und Wildtieren.