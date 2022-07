Fügen gegen Salzburg: Ans Wunder denkt kaum einer

Das Schlimmste am ÖFB-Cup-Match in Zell am Ziller gegen die Super-Bullen aus Salzburg für Fügens Trainer Thomas Luchner? Eine Lehrstunde vom Doublesieger? Oder gar eine richtige Klatsche? „Nein, das Schlimmste ist, dass wir nur sieben Ersatzspieler auf die Bank setzen dürfen. Da muss ich ein paar streichen“, stöhnt Fügens Mann an der Outlinie.