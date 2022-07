Ein Zwillingspaar mit einzigartigem Studienerfolg

Mittlerweile haben sich ihre Wege getrennt: Reinmar lebt mit Familie in Japan und betreibt Forschungen an der Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn. Erich tritt im Herbst eine Stelle am Universitätsklinikum in Bonn an, wo er sich mit den Möglichkeiten der Bildverarbeitung in der Medizin beschäftigt. „Zum Glück ist es heute einfach, in Kontakt zu bleiben“, sagt Erich. „Und wir versuchen auch wissenschaftlich ein gemeinsames Projekt auf die Füße zu stellen.“