Obauer-Brüder präsentierten neues Kochbuch

„Kochen entsteht für mich nicht am Schreibtisch“, sagt Rudi Obauer, der am Mittwoch gemeinsam Bruder Karl sein neues Kochbuch in Werfen präsentierte. „Nach so viel Jahren weiß man einfach was zusammen passt und was nicht. Wichtig ist ein ordentliches Maß an Bodenhaftung“, erzählt der Koch. Den anwesenden Gästen wurden dazu einige dem Credo entsprechende Häppchen, wie etwa Löwenzahn-Bällchen, gereicht.