Schock für Pensionistin: 99 Euro mehr Miete

Stadt und Land hätten Einflussmöglichkeiten

„Sie ist natürlich nicht die Einzige, die es hart trifft“, sagt Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und fügt hinzu: „Gerade im geförderten Bereich wäre dies völlig vermeidbar.“ Vor allem bei Wohnungen der „gswb“ habe man als Stadt eine Handhabe. Denn die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft befindet sich vollständig in öffentlicher Hand. Jeweils 50 Prozent halten die Stadt und das Land Salzburg. Immerhin gibt es in Salzburg an die 10.000 gswb-Wohnungen.