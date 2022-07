Zwei Stunden purer Spaß bei „Rocky Horror Show“

Zwischenapplaus, Jubelrufe und kollektive Standing Ovations am Schluss gab es bei der Premiere des von der „Krone“ präsentierten Sommermusicals „Rocky Horror Show“ im ausverkauften Musiktheater in der Landeshauptstadt. Nur, dass bei diesem Musical, das seit den 70ern Kultstatus genießt, das Publikum in einigen Szenen speziell gefragt wäre, war am Eröffnungsabend noch nicht durchgesickert: „Seid ihr eingeschlafen?“, fragte etwa TV-Star Sky du Mont, der noch bis inklusive Sonntag als Erzähler mit dabei ist. Denn in dieser Rolle ist er normalerweise gewohnt, schlagfertig auf Buhrufe und Schmähungen des Publikums zu reagieren. „Geht doch“, schmunzelte er, als ihm doch noch einige „Laaaaaangweilig!“-Rufe entgegenflogen...