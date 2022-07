„Company of Heroes 3“ erscheint am 17. November

Neben den neuen Kampagnen und Einheiten gibt es in „Company of Heroes 3“ auch spielerische Neuerungen. So sollen etwa Seitenpanzerungen und die Fähigkeit, feindliche Fahrzeuge zu bergen, Tiefe in die taktischen Gefechte bringen. „Company of Heroes 3“ erscheint auf der Gaming-Plattform Steam für den PC.