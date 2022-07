Große Futterspendenaktion für unsere Tierheime

Ein tierisch guter Ausflug mit prominenter Unterstützung

Purina ist der festen Überzeugung, dass Menschen und Tiere zusammen ein erfüllteres Leben führen und jede Fellnase ein liebevolles Zuhause verdient. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Menschen in Österreich starke Einschnitte in ihrem sozialen Leben machen. Senioren waren davon besonders stark betroffen. Aus diesem Grund hat sich Purina in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen.