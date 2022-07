Ehemaliger Patient bedrohte Personal und Polizei

Nach einem drohenden Anruf in einer Krankenanstalt kam es am Dienstagmorgen in Wien-Hietzing zu einem Polizeieinsatz. Ein ehemaliger Patient drohte dem Personal per Telefon mit dem Tod. Kurze Zeit darauf erschien der 16-Jährige, mit einem Messer bewaffnet, tatsächlich vor der Einrichtung. Mitarbeiter alarmierten sofort die Polizei.