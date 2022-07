Junger Raufbold (16) bedrohte Polizisten

Aggressives Verhalten

Mit wüsten Schimpftiraden und geballten Fäusten drohte er einem Polizisten Schläge an. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde er - unter heftiger Gegenwehr - schließlich festgenommen. Jetzt musste sich der 16-Jährige wegen gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt am Landesgericht St. Pölten verantworten. „Er ist in Kampfstellung gegangen und war äußerst aggressiv“, so ein Beamter beim Prozess. „Das ist mir einfach so passiert“, erklärt der Angeklagte. Schlussendlich zeigte sich der Jugendliche dann doch geständig – Schuldspruch!