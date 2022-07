Martina Kaiser wehrt sich gegen Hass im Netz

Ob im BH vorm Spiegel, im kurzen Glitzerkleidchen oder an der Pole-Dance-Stange: Martina Kaiser liebt es, sich auf Instagram für ihre Fans aufregend in Szene zu setzen. Doch nicht immer stößt sie mit diesen Fotos auf Gegenliebe. Kommentare wie „Wie billig! Was will die Alte mit diesen Fotos?“ stünden bei ihr an der Tagesordnung, schilderte die 52-Jährige.