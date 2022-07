Angriffe im Spital: „Viele begegnen uns mit Hass“

Angelina-Shakira Hager ist 20 Jahre alt und arbeitet seit Oktober 2020 bei der Eingangsschleuse im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Vor allem in den letzten Wochen hat die junge Frau immer wieder mit verbalen und körperlichen Attacken zu tun: „Wenn man bei uns ins Spital will, muss man sich vorab anmelden, eine Maske tragen und einen 3G-Nachweis vorlegen.“