Passen, dribbeln, schießen: Die Stars von morgen

Die Schulglocken sind gerade erst verstummt und in ganz Tirol gähnen die Klassenzimmer erstmals in diesem Sommer vor Leere. Doch sich nun faul auf die Couch zu legen, kommt für 45 motivierte Sportskanonen in der ersten Ferienwoche nicht infrage. Sie feilen im ersten Camp von Ex-Fußball-Nationaltrainer Didi Constantini und dem ehemaligen Profi-Kicker Andi Schiener in diesem Jahr lieber an ihrer Technik. „Wir hätten es mit dem Wetter nicht besser erwischen können. Die Kinder sind voll motiviert“, strahlt Camp-Leiter Schiener am Gelände der Tirol Kliniken mit der Sonne um die Wette.