Warum Hochzeiten nicht aus der Mode kommen

Der Wunsch, ihre Liebe in die Welt hinauszuschreien, das Zusammengehörigkeitsgefühl: Das ist es, was auch die Kunden von Hochzeitsplanerin und Traurednerin Sarah Konrad-Reininger zum großen Schritt bewegt. „Hochzeiten sind heute viel individueller, die Paare können ihren besonderen Tag genau so gestalten, wie sie es möchten und wie es zu ihnen passt. Bis hin zum Live-Tätowieren der Ringe ist einfach alles möglich. Deshalb kommt Heiraten für viele, auch Ältere, überhaupt erst in Frage. Heute ist es kein Muss, sondern ein Kann.“