Frauen-EM LIVE: England weiter im Torrausch

„Wir hätten gegen Österreich einige Tore mehr schießen können oder bessere Entscheidungen im letzten Drittel treffen können. Wir haben noch viel Raum um sich in diesem Turnier zu entwickeln“, ist sich Englands Rekordtorschützin bewusst. Sie selbst nahm sich dabei nicht aus. „Ich mache mir immer selbst Druck, will am richtigen Ort sein und dem Team helfen“, so White. Eine leichte Aufgabe erwartete sie keineswegs, der Respekt vor Norwegen ist groß. „Hegerberg ist physisch stark und ihre Bewegung ist unglaublich. Wir müssen vor der Offensivreihe der Norwegerinnen wirklich auf der Hut sein“, betonte White.