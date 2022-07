England: „Unglaubliche Nacht“ und Lob für ÖFB-Team

„Österreich war super“

Erst in der Schlussphase mussten die Engländerinnen vor 68.871 Zuschauern etwas zittern, so musste sich etwa Torfrau Mary Earps bei einem gut angetragenen Dunst-Schuss auszeichnen (78.). „Österreich war super, hat uns überall herausgefordert, es waren Momente dabei, wo wir hart arbeiten mussten“, resümierte Stanway. Und auch von Wiegman gab es reichlich Lob für Viktoria Schnaderbeck und Co. „Österreich hat körperlich gespielt, war sehr kompakt und gut organisiert und hatte in der zweiten Hälfte, in einer Phase, in der wir zu schlampig waren, auch Chancen.“