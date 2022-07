Tapferes Österreich unterliegt EM-Favorit England!

Für Teamchefin Fuhrmann geht’s heute zurück in das Basecamp Pennyhill Park in Bagshot. Da wird samt Regeneration der Fokus bald auf den nächsten Aufgaben liegen. „Es gibt ja nicht nur das England-Spiel, wir haben ja auch noch Nordirland und Norwegen.“ Das sind die entscheidenden Duelle, da wird’s um den Traum vom Aufstieg in die K.-o.-Phase gehen.