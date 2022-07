Österreich gegen Nordirland heute LIVE ab 18 Uhr

Die beiden einzigen Duelle mit Nordirland gab es in der laufenden WM-Qualifikation. In Belfast schaute nur ein 2:2 heraus, in Wiener Neustadt folgte im April ein wichtiges 3:1. „Das sollte uns Selbstvertrauen geben“, verlautete Laura Feiersinger. Kaufen kann man sich davon aber nichts. Das betonte auch Nicole Billa: „Das ist so lange her, dass das jetzt nicht relevant ist. Bei einer EM ist es noch einmal was ganz Anderes.“ Gute Erinnerungen hat aber Barbara Dunst, da sie in beiden Spielen getroffen hat. „Ich würde mich freuen, wenn es wieder gelingen würde, aber Hauptsache wir nehmen die drei Punkte mit“, so die Offensivspielerin.