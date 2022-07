Ferial-Jobs unbesetzt: Jugend macht lieber Urlaub

In der Obersteiermark wissen die Jugendlichen: Bei der Firma Maco in Trieben kann man sich im Sommer gutes Taschengeld dazuverdienen. Das scheint heuer aber wenige zu interessieren, denn von 50 offenen Sommerjobs konnte der Hersteller für Fenster- und Türenbeschläge bisher nur 30 besetzen. „Heuer war es schwieriger als in den Vorjahren“, weiß Thomas Breyer von der Personalabteilung. „Vor allem im August sind noch einige Stellen offen.“