Warum eine Flasche eine Bim entgleisen lässt

Weiche normal früher gestellt

Unter normalen Umständen wird die Weiche gestellt, bevor die Bim darüberfährt. Durch die Flasche geschah dies aber genau in dem Augenblick, als das Fahrzeug darüberfuhr, und sie hob die Räder sozusagen in die falsche Richtung – aus den Gleisen. Dass bei dem Unfall am Sonntagnachmittag nicht mehr passiert ist und keine Passagiere verletzt wurden, ist auch der schnellen Reaktion des Fahrers zu verdanken, der die Straßenbahn geistesgegenwärtig zum Stillstand brachte. Und die Polizei untersucht, ob die Flasche mit Absicht auf der Weiche platziert worden war.