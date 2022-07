Höchste Inflation seit 47 Jahren

8,7 Prozent Inflation: Die Schnellschätzung der Statistik Austria weist für Juni eine Inflation von 8,7 Prozent in Österreich aus. Die Wirtschaftsforscher haben am Donnerstag schon angekündigt, dass die Spitze erst in ein paar Monaten erreicht wird, im Jahresschnitt 2022 erwarten sie 7,8 Prozent. Das ist der höchste Wert sei 47 Jahren. „Es gibt ganze Generationen, die so etwas gar nicht kennen“, so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die Entwicklung wurde auch von den Experten unterschätzt. Vor Kurzem rechnete man noch mit einem Rückgang der Inflation ab der Jahresmitte.