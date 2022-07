Zwei Verletzte nach Autoüberschlag bei Werfen

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, überschlug sich der Pkw im Baustellenbereich kurz vor dem Zetzenberg-Tunnel. Das Rote Kreuz rückte aus und brachte die beiden Leichtverletzten ins Krankenhaus nach Schwarzach. Der 21-jährige Lenker gab an, er hätte sich von einem anderen Auto bedrängt gefühlt. Er sei dann rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Baustelleneinrichtung geraten.