Angreifer erschießen vor zwei Bars 18 Menschen

Horror in Südafrika. Im Soweto und in Pietermaritzburg sind in der Nacht auf Sonntag in zwei Bars von mehreren Angreifern 18 Menschen erschossen und 17 weitere verletzt worden. Das Vorgehen war in beiden Fällen ähnlich, die genauen Hintergründe sind noch unklar. Einen Zusammenhang zwischen den Taten wollte die Polizei zunächst jedoch nicht bestätigen.