Die Liebe zwischen Tatamis und den Fußballtoren

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Workshop von Angelika Kaufmann-Pauger, die damals junge Spitzensportler nach ihren Ideen und Zielen befragte. Bald darauf lud Noah seine zukünftige Freundin Hanna zu einem Matchbesuch in Altach ein, damals noch als Akademiespieler: „Noah hat davon geschwärmt, dass er später einmal bei Altach spielen wolle“, erzählt Hanna. Ein paar Monate später unterschrieb der Ludescher bei den Rheindörflern, und debütierte in der letzten Saison in der Bundesliga. Hanna kommt des Öfteren in die Cashpoint-Arena, um ihrem Noah beim Fußballspielen zuzuschauen. „Umgekehrt geht das leider nicht, die Wettkämpfe von Hanna sind auf der ganzen Welt verteilt“, sagt Noah.