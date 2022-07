Von Berlin nach Wien: Erster Späti in Margareten

Herausforderung Ladenöffnungszeiten

Auch beim Start in Wien galt es für DJ Mosaken und Christopher Neudeck die gesetzlichen Bestimmungen zu bedenken, bevor in Margareten 24 Stunden am Tag eröffnet werden konnte. „Da die Öffnungszeiten in Österreich gesetzlich geregelt sind, es unmöglich ist 24 Stunden geöffnet zu haben, ohne dass man hohe Strafen bezahlen muss, haben wir uns entschieden unseren Wiener Späti als Automaten-Shop zu eröffnen“, heißt es dazu in einem Social-Media-Post. Denn nur so könne man 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr für die Kundschaft da sein.