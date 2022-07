Raser in Wien: Fast dreimal schneller als erlaubt

Am Freitagabend wurden in Wien-Donaustadt von der Radargruppe der Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Zwei Raser wurden dabei an der Donaustadtstraße Richtung Südosttangente (A23) mit rasanten 130 km/h in einer 50er-Zone erwischt.