Pinzgauerin am Freitag auf Alko-Spritztour

Als die 52-Jährige aus ihrem Fahrzeug stieg und sich zur Lenkerin hinter ihr begab, verblieb diese im PKW und setzte nach einem kurzen Gespräch ihre Fahrt in Richtung Leogang fort. Im Zuge der polizeilichen Ersterhebungen am Unfallsort stellte sich heraus, dass die 52-Jährige durch den Auffahrunfall unbestimmten Grades verletzt worden war. Sie wurde ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Der Alkotest bei der jüngeren Frau verlief negativ.